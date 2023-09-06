شؤون فلسطينية

هيئة حقوقية تُعلق على ممارسات الاحتلال غير الأخلاقية بحق نساء فلسطينيات

هيئة حقوقية تُعلق على ممارسات الاحتلال غير الأخلاقية بحق نساء فلسطينيات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تستنكر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بشدة التطورات الخطيرة في سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وسلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين تحت الاحتلال، وممارسات قوات الاحتلال المشينة التي طالت خمس نساء فلسطينيات في مدينة الخليل.

وتقول الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن مجموعة من المجندات في جيش الاحتلال، أقدمت على اجبار خمس نساء على خلع جميع ملابسهن والسير عاريات أمام أطفالهن تحت تهديد السلاح ومهاجمة كلب بوليسي، وذلك خلال اقتحام المنزل الذي يقمن فيه، في امتهان صارخ لكرامة النساء الفلسطينيات ومحاولة إذلالهن، في خرق جميع القيم الاجتماعية والإنسانية الواردة في أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقد أشار تحقيق مشترك نشرته بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر الجاري صحيفة (هآرتس الإسرائيلية) أجرته مع منظمة "بيتسيلم"، تضمن مقابلات للنساء اللواتي تعرضن للانتهاك ولعائلاتهن، وأن هذه الواقعة حدثت في العاشر من تموز/يوليو الماضي. ووفقاً لتوثيقات مؤسسات نسوية فلسطينية فقد تكررت مثل هذه الأفعال الشائنة في الآونة الأخيرة أكثر من عشرين مرة.

وعليه، تنظر الهيئة المستقلة لهذه الممارسات ببالغ الخطورة وتدينها بشدة، وتطالب المؤسسة الرسمية والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والإقليمية والدولية تسليط الضوء على هذه الممارسات المنحطة وفضحها.

وتطالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات النسوية الدولية الوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وممارسة الضغوطات واتخاذ الإجراءات في سبيل مساءلة حكومة الاحتلال على جرائمها اليومية بحق الفلسطينيين تحت الاحتلال، وبالأخص ما تم ارتكابه بحق النساء في مدينة الخليل.

وتطالب الهيئة المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة ومحاكمة المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم ولتسريع في تحقيقاتها الخاصة بشأنها، احقاقاً للإنصاف وللعدالة الدولية.  

كما تطالب المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال خاصة النساء.

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