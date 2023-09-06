هنية يقدم منحة مالية بقيمة 1000 دولار للاعب "محمد بركات"

قدم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، منحة مالية بقيمة 1000 دولار كمساهمة في رحلة عمرة تقديرا للاعب محمد بركات نجم النادي الأهلي الفلسطيني، تقديرا لسرده القرآن الكريم كاملا في مشروع صفوة الحفاظ 2.





وعبر هنية عن فخره بهذا النموذج الطيب والرائع بأن يكون من أبناء الأسرة الرياضية وأبناء العاملين في الوسط الرياضي حافظين لكتاب الله، كما دعا الرياضيين بأن يبادروا لتعاهد كتاب الله حفظا وتطبيقا، وأشار إلى أن المجلس الأعلى يحرص كل عام على تكريم حفظة كتاب الله من الرياضيين.





وأعرب هنية عن شكره لإدارة النادي الأهلي وللاعب القدير محمد بركات كونه يمثل نموذج يحتذى به في الموهبة والأخلاق.





وشكر إبراهيم روقة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الفلسطيني مبادرة هنية لتكريم اللاعب بركات والمبادرة لمكافأة حفظة كتاب الله، واعتبرها محفزا لجميع الرياضيين لحفظ القرآن الكريم.

رام الله - دنيا الوطن