الصالح يبحث مع بعثة البنك الدولي استمرار دعم قطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، مع بعثة البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للتنمية المستدامة ميسكي برهاني، استمرار دعم البنك لقطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته وفي شتى المجالات الحيوية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، بحضور مدير بعثة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان امبلاد، وأعضاء البعثة.وأشاد الصالح بالدعم المقدم لقطاع الحكم المحلي وأهمية استمراره وتوسيع مجالات الدعم خلال المرحلة المقبلة، وبخاصة فيما يتعلق بدعم جهود الوزارة للتغلب على تحدي قطاع النفايات الصلبة نظراً لخصوصيته وكل ما يتعلق به.وجدد الصالح دعوته للبنك الدولي بضرورة العمل على إعادة تكرار البرنامج السابق والخاص بدعم المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة نظراً للحاجة الملحة لمثل هذا البرنامج الذي أسهم في تحسين وصول الخدمات للمواطنين وتسهيل وصولها إليهم.وتطرق الصالح للعديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز قدرات الهيئات المحلية وضمان استقرارها ماليا وتمكينها من الاستدامة في تقديم الخدمات للمواطنين والإرتقاء بواقع المجتمعات المحلية.بدورها، أكدت ميسكي استمرار التعاون والتنسيق والتواصل المشترك بين البعثة وطواقم الوزارة من أجل متابعة كافة أشكال ووأوجه التعاون المشترك في المجالات التي يدعمها البنك، وتحديدا المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات والمنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.