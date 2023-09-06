وفد من برلمان البحر الأبيض المتوسط يزور ضريح ومتحف ياسر عرفات

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من برلمان البحر الأبيض المتوسط، اليوم الأربعاء الموافق 6/9/2023، ضريح ومتحف ياسر عرفات، وقد رافقهم في الزيارة فهمي الزعارير أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني عضو المجلس الثوري لحركة فتح.وقام الوفد، بجولة في أروقة متحف ياسر عرفات تعرفوا من خلالها على رواية الحركة الوطنية الفلسطينية، وسيرة الرئيس الراحل ياسر عرفات القائد التاريخي للشعب الفلسطيني.وتأتي هذه الزيارة في إطار استعراض التطورات الأخيرة في فلسطين، ومواصلة سبل دعم القضية الفلسطينية.