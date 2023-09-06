فيديو.. إعلام الاحتلال يُسلط الضوء على تفجير عبوة ناسفة شرقي القطاع

واهتمت وسائل إعلام إسرائيلية، بالحدث، حيث يقول الصحفي الإسرائيلي، ألموغ بوكير: ليس يوم الجمعة فقط، حتى اليوم جرت أعمال عنيفة عند حدود قطاع غزة، وألقى العشرات من المتظاهرين الفلسطينيين المتفجرات والقنابل داخل السياج، وردت القوات بإطلاق النيران والقنابل الغازية".





وأضاف: "بدلا من رد قوي يبعث رسالة واضحة إلى حماس، إسرائيل كعادتها تفضل سياسة الاحتواء بشكل روتيني".





كما تحدث الصحفي الإسرائيلي في موقع (والا) أمير بوخبوط: أنه تم أمس رصد حادثة خطيرة تتمثل في تفجير عبوة على السياج والجدار عند حدود قطاع غزة.

ويقول إن المستوى السياسي قرر احتواء الأمر، و"حماس مستمرة في الاستفزاز"، وفق تعبيره.







