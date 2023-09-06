فيديو.. إعلام الاحتلال يُسلط الضوء على تفجير عبوة ناسفة شرقي القطاع
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر تفجير عبوة ناسفة في السياح الحدودي شرقي قطاع غزة أمس.
واهتمت وسائل إعلام إسرائيلية، بالحدث، حيث يقول الصحفي الإسرائيلي، ألموغ بوكير: ليس يوم الجمعة فقط، حتى اليوم جرت أعمال عنيفة عند حدود قطاع غزة، وألقى العشرات من المتظاهرين الفلسطينيين المتفجرات والقنابل داخل السياج، وردت القوات بإطلاق النيران والقنابل الغازية".
وأضاف: "بدلا من رد قوي يبعث رسالة واضحة إلى حماس، إسرائيل كعادتها تفضل سياسة الاحتواء بشكل روتيني".
كما تحدث الصحفي الإسرائيلي في موقع (والا) أمير بوخبوط: أنه تم أمس رصد حادثة خطيرة تتمثل في تفجير عبوة على السياج والجدار عند حدود قطاع غزة.
ويقول إن المستوى السياسي قرر احتواء الأمر، و"حماس مستمرة في الاستفزاز"، وفق تعبيره.
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