"الخارجية" تُدين افتتاح دولة إفريقية سفارة لها بالقدس

رام الله - دنيا الوطنتدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة افتتاح "بابوا غينيا" الجديدة سفارة لها في القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الاممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية، وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.وتعتبر الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا القرار عداوناً على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخطوة تجسد وقوف بابوا غينيا الجديدة الى الجانب الخاطئ من التاريخ تلحق ضرارا كبيرا بفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.وتطبيعاً مرفوضاً مع الاحتلال وجرائمه، وتحد صارخ لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، في وقت تصعد به دولة الاحتلال من انتهاكاتها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته.تؤكد الوزارة أنها ستواصل العمل من أجل التصدي لمواقف الدول التي افتتحت سفارات لها بالقدس أو نقلت إليها سفاراتها، عبر اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية الكفيلة بملاحقتها على عدوانها غير المبرر ضد شعبنا وحقوقه، وتطالب حكومة "بابوا غينيا" الجديدة بالتراجع الفوري عن هذا القرار.