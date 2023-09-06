تونس: إطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق حماد الجبالي



وكانت قوات الأمن في تونس أوقفت أمس الثلاثاء رئيس الحكومة الأسبق الجبالي، بعد مداهمة منزله في محافظة سوسة (شرق).



وقالت وحيدة الطرابلسي زوجة الجبالي، إن "قوات أمن بزي مدني داهمت منزلنا الساعة 8:00 (7:00 ت.غ) واعتقلته دون معرفة التهم المنسوبة إليه".



رام الله - دنيا الوطنقررت النيابة التونسية إطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق، حماد الجبالي بعد التحقيق معه من قبل الأمن، في قضية تتعلق بالتعيينات في المناصب خلال ترؤسه الحكومة بين كانون الأول/ديسمبر 2011، إلى شباط/فبراير 2013.ونقلت وكالة أنباء (أناضول) عن المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن الجبالي: "تم استنطاق الجبالي لمدة 7 ساعات في قضية ذات خلفية اقتصادية وسياسية متصلة بسياسة رئاسة الحكومة، والتعيينات خلال فترة ترؤسه للحكومة".وتابع الجماعي أن "القطب القضائي والمالي ( مجمع قضائي يختص بقضايا الفساد المالي) أمر باستجواب الجبالي بصفته متهما، وقررت الإبقاء عليه بحالة سراح في انتظار استكمال الأبحاث".