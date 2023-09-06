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قطر تعلن عن زيارة مرتقبة للبرهان

قطر تعلن عن زيارة مرتقبة للبرهان
عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يزور رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، العاصمة القطرية الدوحة قريباً.

جاء ذلك بحسب ما ذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، مشيراً إلى أن البرهان "يجري جولة إلى عدد من الدول وقطر هي إحدى محطاته"، دون أن يحدد موعدها، غير أن تقارير إعلامية غير رسمية تتحدث عن أنها ستجرى اليوم.

ونفى المتحدث باسم الخارجية القطرية علمه بوجود "طلب وساطة وُجّه أو سيوجه إلى قطر" لكنه جدد موقف قطر الداعي إلى وقف الحرب ووقف إطلاق النار في السودان"، حسب ما نقلت وكالة (أناضول).

وفي حال زار البرهان الدوحة، الأربعاء، ستكون قطر هي الدولة الثالثة في الجولات الخارجية للبرهان خلال نحو أسبوع، بدأها بمصر ثم بجنوب السودان.

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