شؤون فلسطينية

شاهد: "وقف التصدير" يهدد صناعة البلاستيك في غزة

شاهد: "وقف التصدير" يهدد صناعة البلاستيك في غزة
شاحنات في معبر كرم أبو سالم
رام الله - دنيا الوطن
تُواجه صناعة البلاستيك في قطاع غزة تحديات جسيمة عقب قرار سلطات الاحتلال وقف كافة عمليات التصدير من القطاع إلى الخارج.

ويتوقع أصحاب المصانع، تكبّد خسائر فادحة، بسبب هذا القرار، حيث يعتمدون في عملهم بشكل كبير على تسويق منتجاتهم المختلفة في الضفة الغربية والخارج.

ويقول محمد مدوخ، مدير إحدى الشركات الخاصة بالصناعات البلاستيكية، إن إغلاق المعابر أمام البضاعة المصدرة إلى الضفة الغربية يُلحق ضرراً كبيراً بالقطاعات الصناعية والإنتاجية في غزة.

وأضاف مدوخ في لقاء مع وكالة (APA)، أن المصنع يختص في صناعة الأنابيب البلاستيكية لأقطار كبيرة، ويعتمد على التصدير إلى الضفة الغربية بنسبة كبيرة.

وتابع أن قرار إغلاق المعابر يلحق الضرر بأعداد كبيرة من العائلات، فالمصنع الواحد في القطاع يُشغّل عشرات العاملين.
وذكر مدوخ أن المصنع يُشغل أكثر من 50 عاملا، ويسعى إلى زيادة الأعداد في الفترة القادمة من خلال خطة التطوير.

ولفت إلى أن استمرار الإغلاق "سيلحق أضراراً فادحة بالعاملين وأصحاب المصانع".

وذكر أن عملية التصدير كانت مستمرة بشكل أسبوعي، قبل القرار الإسرائيلي، مضيفا أن استمرار الإغلاق سيكبدهم خسائر مادية فادحة.

وأوضح أن القطاع الصناعي في غزة يعتمد بشكل كبير على التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي.

وطالب مدوخ المجتمع الدولي "بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة العقاب الجماعي المتبعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتراجع عن القرارات التعسفية التي تشدد الحصار على غزة".

 


أخبار ذات صلة

غزة: التشريعي يُقر تقرير لجنة الرقابة العامة حول ملف المركبات الحكومية

غزة: التشريعي يُقر تقرير لجنة الرقابة العامة حول ملف المركبات الحكومية

الصالح يبحث مع بعثة البنك الدولي استمرار دعم قطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته

الصالح يبحث مع بعثة البنك الدولي استمرار دعم قطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته

وفد من برلمان البحر الأبيض المتوسط يزور ضريح ومتحف ياسر عرفات

وفد من برلمان البحر الأبيض المتوسط يزور ضريح ومتحف ياسر عرفات

فيديو.. إعلام الاحتلال يُسلط الضوء على تفجير عبوة ناسفة شرقي القطاع

فيديو.. إعلام الاحتلال يُسلط الضوء على تفجير عبوة ناسفة شرقي القطاع

العاروري: حماس في الضفة حاضرة بكل قوة

العاروري: حماس في الضفة حاضرة بكل قوة

خلال أغسطس.. تسجيل 5141 مولودًا جديدًا في قطاع غزة

خلال أغسطس.. تسجيل 5141 مولودًا جديدًا في قطاع غزة

&quot;الخارجية&quot; تُدين افتتاح دولة إفريقية سفارة لها بالقدس

"الخارجية" تُدين افتتاح دولة إفريقية سفارة لها بالقدس

شاهد: &quot;وقف التصدير&quot; يهدد صناعة البلاستيك في غزة

شاهد: "وقف التصدير" يهدد صناعة البلاستيك في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصالح يبحث مع بعثة البنك الدولي استمرار دعم قطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته

الصالح يبحث مع بعثة البنك الدولي استمرار دعم قطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته

وفد من برلمان البحر الأبيض المتوسط يزور ضريح ومتحف ياسر عرفات

وفد من برلمان البحر الأبيض المتوسط يزور ضريح ومتحف ياسر عرفات

رضوان يدعو أهلنا بأراضي 48 للتوحد في مواجهة الجريمة

رضوان يدعو أهلنا بأراضي 48 للتوحد في مواجهة الجريمة

الرجوب يطالب إيرلندا بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين

الرجوب يطالب إيرلندا بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين

هيئة الأسرى: الأسير زيد يونس يُواجه ظروفاً صحية مقلقة

هيئة الأسرى: الأسير زيد يونس يُواجه ظروفاً صحية مقلقة

أسرى عسقلان يتقدمون بالتماس جماعي لتعويضهم عن الخسائر والأضرار

أسرى عسقلان يتقدمون بالتماس جماعي لتعويضهم عن الخسائر والأضرار

الجهاد الإسلامي تُصدر بياناً في ذكرى عملية &quot;نفق الحرية&quot;

الجهاد الإسلامي تُصدر بياناً في ذكرى عملية "نفق الحرية"

الخارجية: تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض المدخل الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة

الخارجية: تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض المدخل الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة

منوعات

طليقة حسن شاكوش تشعل السوشيال ميديا مجدداً بحديثها عن حورية فرغلي

طليقة حسن شاكوش تشعل السوشيال ميديا مجدداً بحديثها عن حورية فرغلي

فيديو: هيا الشعيبي تروي تفاصيل تعرضها للاعتداء وسرقة أموالها في تركيا

فيديو: هيا الشعيبي تروي تفاصيل تعرضها للاعتداء وسرقة أموالها في تركيا

شاهد: رانيا يوسف تبهر جمهورها برقصة مثيرة على أنغام &quot;الدلع&quot;

شاهد: رانيا يوسف تبهر جمهورها برقصة مثيرة على أنغام "الدلع"

بالفيديو: علا غانم توجّه نصائح للفتيات المقبلات على الزواج

بالفيديو: علا غانم توجّه نصائح للفتيات المقبلات على الزواج

شاهد: أحمد سعد يثير الجدل بنشره مقطع فيديو لطليقته علياء بسيوني

شاهد: أحمد سعد يثير الجدل بنشره مقطع فيديو لطليقته علياء بسيوني

تطورات جديدة ومفاجآت في قضية سجن الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن

تطورات جديدة ومفاجآت في قضية سجن الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن

بفستان أحمر جذاب.. جورجينا تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

بفستان أحمر جذاب.. جورجينا تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

مخفي منذ 33 عاماً.. ابنة رجاء الجداوي تكشف سراً جديداً عن والدتها

مخفي منذ 33 عاماً.. ابنة رجاء الجداوي تكشف سراً جديداً عن والدتها

وفاء عامر تهاجم الوسط الفني في مصر.. لهذا السبب

وفاء عامر تهاجم الوسط الفني في مصر.. لهذا السبب

بسمة وهبة تكشف عن &quot;جريمة&quot; تسببت في نحافتها المفرطة

بسمة وهبة تكشف عن "جريمة" تسببت في نحافتها المفرطة

عربي

تونس: إطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق حماد الجبالي

تونس: إطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق حماد الجبالي

سوليفان: فريق أميركي موجود في السعودية لمناقشة التطبيع مع إسرائيل

سوليفان: فريق أميركي موجود في السعودية لمناقشة التطبيع مع إسرائيل

السفير الإيراني يصل السعودية لبدء مهام عمله

السفير الإيراني يصل السعودية لبدء مهام عمله

السفير السعودي لدى إيران يبدأ مهام عمله

السفير السعودي لدى إيران يبدأ مهام عمله