شؤون فلسطينية

رضوان يدعو أهلنا بأراضي 48 للتوحد في مواجهة الجريمة

رضوان يدعو أهلنا بأراضي 48 للتوحد في مواجهة الجريمة
القيادي في حماس إسماعيل رضوان
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، خلال وقفة تضامن وإسناد لأهلنا في أراضي عام 48 الذين يتعرضون للجريمة المنظمة التي يرعاها الاحتلال. 

وأكد رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على "تضامننا وإسنادنا ووقوفنا مع شعبنا في أراضي 48 الذين يتعرضون لللقتل والجريمة المنظمة والتمييز العنصري من قبل الاحتلال الصهيوني والتي تستهدف الوجود الفلسطيني في الداخل". 

ودعا أهلنا في أراضي عام 48 إلى التوحد في مواجهة الجريمة المنظمة وتفويت الفرصة على الاحتلال الصهيوني الذي يهدف إلى ترحيل شعبنا. 

وحمل رضوان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجريمة المنظمة والقتل الممنهج ضد أبناء شعبنا في أراضي 48.

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