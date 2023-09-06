شؤون فلسطينية

النخالة يُصدر تصريحاً في الذكرى السنوية الثانية لعملية "انتزاع الحرية"

النخالة يُصدر تصريحاً في الذكرى السنوية الثانية لعملية "انتزاع الحرية"
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، تصريحاً في الذكرى الثانية لعملية "انتزاع الحرية".

وقال النخالة في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "في الذكرى الثانية لنفق الحرية، وذكرى الحضور الدائم لإخواننا الأبطال الذين صنعوا بعبورهم من السجن إلى الحرية في عملية تاريخية ما زالت آثارها تكبر وتملأ علينا حياتنا، أتوجه بالتحية والتقدير العظيمين للأبطال القادة محمود عارضه ومحمد عارضه وأيهم كممجي ومناضل انفيعات ويعقوب قادري وزكريا الزبيدي، الذين صنعوا مرحلة جديدة في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني بكل ما تعني الكلمة من معنى".

وأضاف: أن "ما تشهده الضفة الباسلة اليوم من مقاومة لا تتوقف هي أثر من آثار فعلهم المعجز، فها هي مقاومة الشعب الفلسطيني تتصاعد يوماً بعد يوم، وتنتشر الكتائب المقاتلة وفرسانها الشجعان تيمناً بهم، في كل مكان من ضفتنا الصامدة، وتفتح أفقاً جديدة أمام الشعب الفلسطيني بالحرية وطرد الاحتلال من بلادنا، وما زال أبطال الحرية الشجعان في معتقلهم يشكلون حالة إلهام لشعبنا ومقاتلينا ولكل الذين يسعون للحرية، لا يكسرهم حقد السجان ونازيته، ولا تذهب بإرادتهم سنوات السجن الطويلة ، وسنبقى أوفياء لهم نقطع وإياهم طريق الآلام نحو حريتهم وحرية شعبنا".

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