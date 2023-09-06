دولي

الأمم المتحدة تُحذر: الانهيار المناخي قد بدأ

الأمم المتحدة تُحذر: الانهيار المناخي قد بدأ
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، من أن "الانهيار المناخي قد بدأ".

جاء ذلك في بيان أصدره غوتيريش تعليقا على إعلان مرصد كوبرنيكوس أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي "كان الأكثر حراً على الإطلاق".

وأكد غوتيريش "يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري"، مضيفاً: "المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وكان مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي أفاد في إعلانه أن سجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى لها حتى الآن.

وقالت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي لوكالة (فرانس برس): "نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا".

وفي وقت سابق، قال المرصد إن شهر تموز/يوليو الماضي حطم المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرا على الإطلاق في العالم بفارق 0,33 درجة مئوية عن تموز/يوليو من عام 2019.

وسجل الشهر الماضي الذي شهد موجات حر وحرائق غابات عبر العالم، حرارة جو أكثر سخونة بـ 0,72 درجة مقارنة مع أشهر تموز/يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.

وكانت هذه النتيجة متوقعة، فقد قال العلماء اعتبارا من 27 تموز/ يوليو أن من "المرجح جدا" أن يكون تموز/يوليو من العام الجاري، أكثر الأشهر حرا على الاطلاق.

وقد دفع ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى القول إن البشرية انتقلت من مرحلة الاحترار المناخي لتدخل "مرحلة الغليان العالمي".

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