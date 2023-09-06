الرجوب يطالب إيرلندا بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنطالب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية ووزير الدفاع الإيرلندي، ميشيل مارتن، باعتراف ايرلندا الفوري بالدولة الفلسطينية، جاء ذلك خلال لقاء الرجوب مارتن والوفد المرافق له اليوم الأربعاء في مدينة رام الله.كما طالب الرجوب ضيفه بإدانة إيرلندا للتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية الذي يقطع أواصر المناطق الفلسطينية، مطالبا أيضا بوقف استيراد بضائع المستوطنات.وأطلع الرجوب ضيفه خلال اللقاء على اخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة ما تشهده من تصاعد في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، والأوضاع الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني جراء سياسات الحكومة الإسرائيلية بحق الأرض والمقدسات، وتنكرها لحقوق شعبنا وهويته، وتنصلها من التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال.وأكد أن إيجاد حل لمعاناة أبناء شعبنا وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل مشكلة اللاجئين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، هو السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مطالبا بضرورة وجود حراك دولي للجم الممارسات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، واحقاق حقوقه التي أقرتها المنظمات الدولية.وأشاد الرجوب خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، لافتا إلى أن هذه الزيارة الهامة تحمل في طياتها رسائل التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني وأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم.بدوره أكد مارتن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القوانين الدولية، ودعمها لحل الدولتين، إضافة لتأكيده على استمرار الدعم المالي والسياسي للشعب الفلسطيني، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين على جميع الأصعدة.