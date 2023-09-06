شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير زيد يونس يُواجه ظروفاً صحية مقلقة

هيئة الأسرى: الأسير زيد يونس يُواجه ظروفاً صحية مقلقة
الأسير زيد يونس يُواجه ظروفاً صحية مقلقة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر اليوم الاربعاء، بعد زيارة محاميها أكرم عجوة ، لمعتقل" نفحة" عن الحالة المرضية للأسير زيد يونس (46 عاماً) من بلدة عصيرة الشمالية/ نابلس، حيث يعاني من آلام وانتفاخ بأسفل البطن
والخاصرة، وكان قد تم إنزاله لعيادة "ايشل" أثناء وجوده في سجن "عسقلان" قبل أن يتم نقله لمعتقل "نفحة"، وتم إبلاغه من قبل الطبيب الاخصائي آنذاك بأنه بحاجة لإجراء عملية (فتاق)، وأضاف أنه تم بعد ذلك نقله الى سجن "نفحة"، وما زال حتى الآن بانتظار إجراء العملية (الفتق)، إلا أن إدارة السجن لا تكترث له
وتتعمد تأجيله، وتكتفي بإعطائه المسكنات فقط.

يذكر بأن قوات الاحتلال الاسرائيلية اعتقلت الأسير يونس بتاريخ 8 نيسان/ابريل 2002، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

ولفتت الهيئة في ختام بيانها إلى أنّ "سلطات الاحتلال تحتجز داخل سجونها قرابة (700) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة لحالتهم، وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية القانونية والإنسانية
للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى لا سيما المرضى منهم خاصة ذوي الحالات المستعصيّة".

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