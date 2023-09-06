شؤون فلسطينية

مزارعون لـ "دنيا الوطن": موسم الزيتون هذا العام سيكون ضعيفاً لهذه الأسباب

مزارعون لـ "دنيا الوطن": موسم الزيتون هذا العام سيكون ضعيفاً لهذه الأسباب
مزارعون يؤكدون ضعف موسم الزيتون هذا العام
خاص دنيا الوطن-محمود خلة 
أجمع مزارعون اليوم الأربعاء، على أن موسم حصاد الزيتون لهذا العام، سيكون ضعيفاً مقارنة مع المواسم الماضية.

وأكد المزارع جمال صقر اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن موسم حصاد الزيتون سيكون قليلاً لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وأن نسبة الحمل لهذا العام 20%.

وقال: إن "نسبة الأراضي المزروعة بشجر الزيتون في قطاع غزة حوالي 50 ألف طن حسب إحصائية سابقة لوزارة الزراعة"، مذكراً بأن حمل السنة لا يتجوز 10 آلآف طن.

وأضاف صقر أن قلة الإنتاج لهذا العام يرجع لعدة أسباب منها التغيرات المناخية التي تحصل بالمنطقة من ارتفاع لدراجات الحرارة بشكل غير مسبوق، والعامل الأهم هو أن شجر الزيتون فيه نظام المعاومة، حيث كان الحمل وفيراً وبالتالي من الطبيعي أن لا "يحمل شجر هذا العام".

وفيما يتعلق بالأسعار، فقد أشار إلى أنها ستكون مرتفعة عن العام الماضي بسبب قلة الإنتاج، موضحاً أنه يوجد وفرة من الزيت بالأسواق من العام الماضي.

وفي سياق متصل، اتفق نصر عودة صاحب مجموعة معاصر نصر عودة، مع رأي المزارع حمال صقر، بأن موسم الزيتون لهذا العام قليل جدا مقارنة بالعام السابق، موضحاً أن شجر الزيتون فيه نظام المعاومة عام يحمل كثير وعام قليل وفي العام القيل يحمل بنسبة 40% ولكن هذه السنة لم يتجاوز الـ 15%.

وأشار الى أنه أثناء عملية زهر الزيتون حدثت عوامل جوية أدت إلى انخفاض نسبة الحمل لـ 15%، ولفت الى أن العام الماضي كان موسم الزيتون وفير جدا وفائض بالإنتاج وهذا سيخدم المستهلك.

وقال عودة: إن سعر كيلو زيت الزيتون العالمي مرتفع جدا من 7-8 يورو"، موضحا أن الأسعار بقطاع غزة سيكون منخفضاً بالنسبة للأسعار العالمية.

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