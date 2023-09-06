شؤون فلسطينية

مجدلاني: اتفاق باريس الاقتصادي وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية ينبغي التخلص منها

مجدلاني: اتفاق باريس الاقتصادي وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية ينبغي التخلص منها
وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، بإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه سرقة الأموال الفلسطينية من قبل حكومة الفاشية الإسرائيلية.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لا يمكن السكوت أمام هذه القرصنة التي يقوم بها الاحتلال، والهادفة لتقويض السلطة الفلسطينية محذرا من مخاطر الاجراءات احادية الجانب التي تقوم بها حكومة نتنياهو التي تضم أخطر وزراء اليمين الفاشي الجديد سموتريتش وبن غفير.

وتابع مجدلاني: أن عملية القرصنة التي تتم من قبل الاحتلال بمثابة استهداف واضح وصريح ولا بد من اتخاذ اجراءات من قبل المجتمع الدولي لوقفها .

ودعا إلى إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية، لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منه.

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