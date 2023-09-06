دولي

بسبب العباءة.. مدارس تمنع دخول عشرات الفتيات في فرنسا

بسبب العباءة.. مدارس تمنع دخول عشرات الفتيات في فرنسا
مدارس تمنع دخول عشرات الفتيات في فرنسا بسبب العباءة
رام الله - دنيا الوطن
منعت مدارس فرنسية أمس الثلاثاء، دخول عشرات الفتيات، إثر رفضهن قرار منع ارتداء العباءة، وذلك في أول أيام العام الدراسي في البلاد.

وقال وزير التربية الفرنسي، غابريال أتال، في تصريح لشبكة (بي أف أم)، إن حوالي 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس، مضيفا أن معظمهن وافقن على تغييره، لكن 67 رفضن وتم إرسالهن إلى منازلهن، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأعلنت الحكومة الفرنسية، الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس، معتبرة إياها "مخالفة لمبادئ العلمانية في التعليم بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضا كونه يشكل علامة للانتماء الديني".

ومن جهته، اعتبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية وهو الهيئة الرسمية التي تمثل الإسلام في فرنسا، أن الحظر الأخير للعباءة في المدارس في فرنسا "تعسفي" ويخلق "مخاطر عالية للتمييز" ضد المسلمين.

كما واعتبر أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يخلق في الواقع وضعا غامضا وانعدام أمن قضائي".

هذا، وأشارت هذه الهيئة على وجه الخصوص إلى أن العباءة يمكن أن تعتبر في بعض الأحيان "إسلامية"- وبالتالي محظورة- وفي أحيان أخرى "غير إسلامية" وبالتالي مسموحا بها.

ونتيجة لذلك، عبر المجلس عن خشيته من "تحكم له طابع تعسفي" إذ تستند معايير تقييم لباس الفتيات إلى "الأصل المفترض أو الاسم الأخير أو لون البشرة".

وحذرت الهيئة من أنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية "إذا أدى التطبيق الملموس لهذا الحظر إلى أشكال من التمييز"، مضيفة أن العباءة "لم تكن أبدا لباسا أو دليلا دينيا".

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