السفير الإيراني يصل السعودية لبدء مهام عمله

وقال لدى وصوله إلى العاصمة طهران"إن توجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارتين وتمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين".



