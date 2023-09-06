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السفير الإيراني يصل السعودية لبدء مهام عمله

السفير الإيراني يصل السعودية لبدء مهام عمله
سفير إيران لدى السعودية
رام الله - دنيا الوطن
وصل السفير الإيراني لدى المملكة العربية السعودية، علي رضا عنايتي، إلى الرياض استعداداً لمباشرة مهام عمله.

ووفق قناة (العربية) فإن طاقماً دبلوماسياً وصل برفقة السفير الإيراني لاستلام المهام من القائم بالأعمال الإيراني الذي تولى مسؤولية سفارة إيران بالسعودية منذ افتتاحها في حزيران/يونيو الماضي.

وكان السفير السعودي لدى إيران، عبد الله بن سعود العنزي أكد أمس الثلاثاء، على أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارين.

وقال لدى وصوله إلى العاصمة طهران"إن توجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارتين وتمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين".

كما أكد أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تمثل خارطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين، وفق منظور استراتيجي يرسخ مبادئ حسن الجوار والتفاهم والحوار البناء الهادف والاحترام ويعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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