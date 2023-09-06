شؤون فلسطينية

شاهد: أصحاب مصانع الخياطة يخشون "الأسوأ" بعد قرار منع التصدير من القطاع

شاهد: أصحاب مصانع الخياطة يخشون "الأسوأ" بعد قرار منع التصدير من القطاع
أحد مصانع الخياطة في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
في أعقاب القرار الإسرائيلي القاضي بوقف تصدير كافة المنتجات من قطاع غزة، يخشى أصحاب مصانع الملابس والنسيج "الأسوأ".

ويتوقع أصحاب المصانع، إلحاق أضرار فادحة بمصانعهم إثر القرار، حيث يعتمدون بشكل كبير في عملهم على عملية التصدير.

ويقول محمد شحادة، مدير أحد مصانع الملابس في غزة، إن إغلاق المعابر سيلحق ضرراً كبيراً في القطاع الصناعي بغزة.

وأضاف شحادة في لقاء مع وكالة (APA)، أن مصنعه يعتمد بشكل أساسي على تسويق منتجاته داخل الأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية وأراضي عام 48.

وتابع: بأن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم لفترة طويلة "يُنذر بالخطر، ويهدد وجود المصانع في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن إغلاق المصانع سيضاعف نسبة البطالة في غزة، نظراً لاعتماد مئات الشباب على العمل في القطاع الصناعي.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي بغزة شهد تطوراً كبيراً منذ عام 2015 بعد السماح بتسويق منتجات المصانع داخل أسواق الضفة الغربية وأراضي عام 48.

واستدرك شحادة أن مصنعه يعتمد على التصدير إلى الضفة الغربية منذ العام المذكور، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، والتي تؤثر على الطلب بالأسواق المحلية.

وذكر أن قرار وقف التصدير أثر على جميع القطاعات وليس فقط قطاع الملابس فأكثر من 70% من المصانع الغزية تعتمد على أسواق الضفة وأراضي عام 48 في التسويق، وذلك يهدد الوضع الاقتصادي في غزة ويفاقم الحصار الإسرائيلي على المنطقة.

وبيّن شحادة أن العمل متوقف بشكل كامل داخل المصنع بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم، بالتزامن مع وجود التزامات مادية كبيرة تتوجب تواجده بالداخل المحتل لتخليصها.

وأكمل "تكدست البضائع التي كان يتوجب تصديرها إلى الجانب المحتل صباح اليوم (الثلاثاء)، واستمرار منع التصدير سيُجبرنا على إغلاق المصنع بشكل كامل".

وناشد شحادة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف السياسات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستئناف عمليات التصدير قبل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.

وكان الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة، قد استنكر، الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع.

وذكر الاتحاد في مؤتمر صحفي، عقده في مدينة غزة، أن القرار الإسرائيلي، بمثابة "عقوبات جماعية" على سكان القطاع، وسيؤدي إلى تفاقم البطالة، وتفشي الفقر.

وناشد "الجهات المعنية" بالضغط على إسرائيل لإجبارها على التراجع عن القرار.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر مساء الإثنين، وقف تصدير البضائع من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر، بحجة ضبط مواد متفجرة في شحنة ملابس.

 

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