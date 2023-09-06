موقع إسرائيلي: بن غفير يؤجل البت بموضوع زيارات الأسرى الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، أجل البت في موضوع الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين.ووفق ما ذك موقع (كيباه) الإسرائيلي، والذي وصف النبأ بأنه "خضوع واستسلام"، فإن بعد تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن بن غفير أجل البت في موضوع الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين لحين إجراء مناقشة (كابينت).وأضاف بأن هذا جاء بعدما كشفت (القناة 12) الإسرائيلية، عن ارتفاع وتيرة الخلاف بين بن غفير ونتنياهو بسبب مخاوف من توتر الوضع حول قضية الأسرى.وأصدر بن غفير الأسبوع الماضي، قراراً يقضي بتقليص زيارة عائلات الأسرى لأبنائهم لتصبح مرة كل شهرين بدلاً من مرة واحدة شهرياً الأمر الذي أثار غضباً كبيراً من الأسرى وعائلاتهم، وسط تحذيرات من الفصائل من تدهور الأوضاع.