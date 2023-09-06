شؤون فلسطينية

هل سيؤثر قرار منع التصدير على أسعار المنتجات الزراعية في القطاع؟

هل سيؤثر قرار منع التصدير على أسعار المنتجات الزراعية في القطاع؟
شاحنات في معبر كرم أبو سالم
خاص دنيا الوطن-محمود خلة
ذكر الناطق باسم وزارة الزراعة، بغزة، محمد أبو عودة، اليوم الأربعاء، أن القطاع الزراعي يحتوي على 85% من المنتجات التي يمكن تصديرها.

وأوضح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن التصدير كان للمواد الزراعية غير الأساسية، مشيراً الى أن إغلاق المعبر يوثر على سعر الأسماك والجلود المذبوحة.

وقال عودة: إن "عدد الأسر المتضررة من قرار الإغلاق يتجاوز الـ 60 ألف أسرة، فيما تجاوزت الخسائر اليومية حوالي مليون شيكل يومياً".

وأوضح أن انعكاسات التصدير تكون بالخسائر للمزارعين بشكل مباشر، لافتاً إلى أن الأسعار مرتبطة بموضوع العرض والطلب، والبضائع ستتوفر بالأسواق المحلية.

وفي نفس السياق ذكر عودة أن ارتفاع الأسعار بالأسواق يرجع إلى تبادل المواسم الزراعية، حيث أن السنة الزراعية تبدأ من منتصف شهر آب/أغسطس وبداية شهر أيلول/سبتمبر.

وذكر أن شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس يتم الزراعة فيها بالحقول المفتوحة ليس كل المحاصيل، والإنتاج يكون أقل من زراعة الدفيئات، والظروف الجوية والمناخية التي توثر بشكل إنتاج المحاصيل الزراعية كلها توثر بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر مساء الإثنين، وقف تصدير البضائع من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر، بحجة ضبط مواد متفجرة في شحنة ملابس.

وزعم جيش الاحتلال، إحباط تهريب مواد متفجرة من القطاع ضمن شحنة ملابس من خلال معبر كرم أبو سالم الواقع إلى الجنوب من القطاع.

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