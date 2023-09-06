غانتس يرفض عرض نتنياهو بشأن الدعوة للحوار





وشدد غانتس على أن "إسرائيل تحكم بواسطة حكومة أقلية متطرفة غير مؤهلة"، معتبراً أن عرض نتنياهو هو محاولة لخداع الرأي العام بأنه يسعى للتوصل إلى تفاهمات، وذلك على خلفية خطة التسوية التي طرحها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.





وكان نتنياهو، دعا فريق بيني غانتس، لمحادثات مباشرة من أجل "التوصل إلى اتفاقات" بشأن الإصلاحات القضائية.





وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "أريد التوجه بالحديث لبيني غانتس، لدينا العديد من الاختلافات، ولكن لدينا أيضًا الكثير من القواسم المشتركة، كلانا يحمل اسم بنيامين، وكلانا قاتل في ساحة المعركة ضد عدو مشترك".

وأضاف: "اليوم يتوقع منا غالبية الناس أن نفعل شيئًا من أجل هدف مشترك، يريدون منا أن نتوصل إلى اتفاق، ولكن من أجل التوصل إلى اتفاقات".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي موجهاً حديثه لغانتس: "عليك أن تفعل شيئًا واحدًا بسيطًا: ضع جانبًا جميع الشروط المسبقة، وجميع العقبات، وتعال لغرفة التفاوض، ولهذا السبب أدعو فريقكم صباح الغد للجلوس مع فريقنا وسنفعل ما يتوقعه غالبية الشعب الإسرائيلي أن نجلس ونتوصل إلى اتفاقات".

رام الله - دنيا الوطنرفض رئيس حزب (المعسكر الوطني) في إسرائيل، بيني غانتس عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم (ليكود)، بنيامين نتنياهو، وذلك في خطاب ألقاه أمام حزبه مساء الثلاثاء.