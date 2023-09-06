قيادي بفتح يُعلق على تصرف المجندات بحق نساء في الخليل
قال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أسامة القواسمي، إن ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق نساء فلسطين في مدينة الخليل جريمة بشعة قذرة لا تغتفر، وتجاوز لكل الأعراف لا يمكن السكوت عنها.
وأضاف القواسمي، في بيان صحفي، أن المساس بأعراض نسائنا هو ضرب من الجنون الأخلاقي وانحطاط قيمي وصلت إليه حكومة نتنياهو العنصرية، وجيشها الذي يعبر بجنونه عن العقلية الحاكمة في تل أبيب، مؤكدا أن هذه الجريمة لن تمر.
وأفاد تحقيق إسرائيلي أجرته منظمة "بتسيلم" وصحيفة (هآرتس)، بأن مجندتين إسرائيليتين أجبرتا خمس فلسطينيات على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات في الـ 10 من تموز/يوليو الماضي في الخليل.
وكشفت صحيفة (هآرتس) تفاصيل الحادثة مشيرة إلى أن مجندتين إسرائيليتين مسلحتين ضمن دورية ومعهما كلبًا مهاجمًا، أجبرتا خمسة سيدات فلسطينيات من عائلة من مدينة الخليل، كل واحدة على حدة، على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات أمامهن.
وبحسب أقوال السيدات، فإن المجندتين هددتا بإطلاق الكلب نحوهن إذا لم يُطِعن الأمر وقع الحادث في 10 تموز/يوليو، عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، بمهمة شارك فيها حوالي 50 جنديًا.
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