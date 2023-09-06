شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: كتلة هوائلة حارة وجافة تضرب البلاد

طقس فلسطين: كتلة هوائلة حارة وجافة تضرب البلاد
طقس فلسطين يشهد كتلة هوائية حارة
رام الله - دنيا الوطن
يشهد طقس فلسطين اليوم الأربعاء كتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون طقس فلسطين هذه الليلة، دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس يكون طقس فلسطين حاراً الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة يكون طقس فلسطين شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر.1- التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة خلال ساعات الذروة. 2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 34-24 34-24 36-26 بيت لحم 34-24 34-24 36-26
رام الله والبيرة 33-23 33-23 35-25 طولكرم 36-25 36-25 38-27
نابلس 35-24 35-24 37-26 قلقيلية 36-26 36-26 38-27
جنين 38-25 38-25 40-26 سلفيت 34-24 34-24 36-26
طوباس 39-26 39-26 41-27 روابي 35-24 35-24 37-26
الخليل 33-23 33-23 35-25 غزه 34-25 34-25 36-27
أريحا 43-29 43-29 45-30 خانيونس 34-25 34-25 36-27
الأغوار الشمالية 41-27 41-27 43-28 رفح 35-24 35-24 37-26

أخبار ذات صلة

بسبب العباءة.. مدارس تمنع دخول عشرات الفتيات في فرنسا

بسبب العباءة.. مدارس تمنع دخول عشرات الفتيات في فرنسا

موقع إسرائيلي: بن غفير يؤجل البت بموضوع زيارات الأسرى الفلسطينيين

موقع إسرائيلي: بن غفير يؤجل البت بموضوع زيارات الأسرى الفلسطينيين

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين وتحاصر منزلاً

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين وتحاصر منزلاً

هل سيؤثر قرار منع التصدير على أسعار المنتجات الزراعية في القطاع؟

هل سيؤثر قرار منع التصدير على أسعار المنتجات الزراعية في القطاع؟

قيادي بفتح يُعلق على تصرف المجندات بحق نساء في الخليل

قيادي بفتح يُعلق على تصرف المجندات بحق نساء في الخليل

طقس فلسطين: كتلة هوائلة حارة وجافة تضرب البلاد

طقس فلسطين: كتلة هوائلة حارة وجافة تضرب البلاد

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

طالع: كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طالع: كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

برنامج الغذاء العالمي والحكومة اليابانية توقعان اتفاقية لصالح الأسر الفقيرة بالقطاع

برنامج الغذاء العالمي والحكومة اليابانية توقعان اتفاقية لصالح الأسر الفقيرة بالقطاع

توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين وصندوق المعونة الإفريقي التابع للجامعة العربية

توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين وصندوق المعونة الإفريقي التابع للجامعة العربية

كيف علق اشتية على تصرف المجندات المشين بحق نساء في الخليل؟

كيف علق اشتية على تصرف المجندات المشين بحق نساء في الخليل؟

رداً على جريمة الخليل.. كتيبة الفجر تُعلن مسؤوليتها عن عملية الأغوار

رداً على جريمة الخليل.. كتيبة الفجر تُعلن مسؤوليتها عن عملية الأغوار

الدعليس يؤكد أهمية الحفاظ على المال العام

الدعليس يؤكد أهمية الحفاظ على المال العام

تعليق حماس على عملية إطلاق النار في الأغوار

تعليق حماس على عملية إطلاق النار في الأغوار

الحكومة تطالب المجتمع الدولي إلغاء قرار الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم

الحكومة تطالب المجتمع الدولي إلغاء قرار الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم

منوعات

بفستان أحمر جذاب.. جورجينا تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

بفستان أحمر جذاب.. جورجينا تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

مخفي منذ 33 عاماً.. ابنة رجاء الجداوي تكشف سراً جديداً عن والدتها

مخفي منذ 33 عاماً.. ابنة رجاء الجداوي تكشف سراً جديداً عن والدتها

وفاء عامر تهاجم الوسط الفني في مصر.. لهذا السبب

وفاء عامر تهاجم الوسط الفني في مصر.. لهذا السبب

شاهد: رانيا يوسف بفستان تايجر جريء من رحلتها الصيفية

شاهد: رانيا يوسف بفستان تايجر جريء من رحلتها الصيفية

بسمة وهبة تكشف عن &quot;جريمة&quot; تسببت في نحافتها المفرطة

بسمة وهبة تكشف عن "جريمة" تسببت في نحافتها المفرطة

سعر خيالي.. نانسي عجرم تتألق بفستان ذهبي لامع في حفلها الأخير

سعر خيالي.. نانسي عجرم تتألق بفستان ذهبي لامع في حفلها الأخير

نيللي كريم تكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان.. ماذا قالت؟

نيللي كريم تكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان.. ماذا قالت؟

&quot;ليلة من الزمن الجميل&quot;.. حفل غنائي يجمع ميادة الحناوي وعفاف راضي ومحمد ثروت

"ليلة من الزمن الجميل".. حفل غنائي يجمع ميادة الحناوي وعفاف راضي ومحمد ثروت

شاهد: كيف احتفلت منة فضالي بعيد بميلادها الـ 40؟

شاهد: كيف احتفلت منة فضالي بعيد بميلادها الـ 40؟

بالصور: هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها في إطلالة جرئية بنقشة الزيبرا

بالصور: هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها في إطلالة جرئية بنقشة الزيبرا

عربي

السفير السعودي لدى إيران يبدأ مهام عمله

السفير السعودي لدى إيران يبدأ مهام عمله

توقعات أن يبلغ عدد الفارين في السودان جراء الحرب 1.8 مليون شخص

توقعات أن يبلغ عدد الفارين في السودان جراء الحرب 1.8 مليون شخص

الإمارات تمول مشاريع في إفريقيا بقيمة 4.5 مليار دولار

الإمارات تمول مشاريع في إفريقيا بقيمة 4.5 مليار دولار

السعودية تؤسس منظمة عالمية للمياه

السعودية تؤسس منظمة عالمية للمياه