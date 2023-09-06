طقس فلسطين: كتلة هوائلة حارة وجافة تضرب البلاد

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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القدس 34-24 34-24 36-26 بيت لحم 34-24 34-24 36-26 رام الله والبيرة 33-23 33-23 35-25 طولكرم 36-25 36-25 38-27 نابلس 35-24 35-24 37-26 قلقيلية 36-26 36-26 38-27 جنين 38-25 38-25 40-26 سلفيت 34-24 34-24 36-26 طوباس 39-26 39-26 41-27 روابي 35-24 35-24 37-26 الخليل 33-23 33-23 35-25 غزه 34-25 34-25 36-27 أريحا 43-29 43-29 45-30 خانيونس 34-25 34-25 36-27 الأغوار الشمالية 41-27 41-27 43-28 رفح 35-24 35-24 37-26

رام الله - دنيا الوطنيشهد طقس فلسطين اليوم الأربعاء كتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون طقس فلسطين هذه الليلة، دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس يكون طقس فلسطين حاراً الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة يكون طقس فلسطين شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.تحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر.1- التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة خلال ساعات الذروة. 2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: