شؤون فلسطينية

برنامج الغذاء العالمي والحكومة اليابانية توقعان اتفاقية لصالح الأسر الفقيرة بالقطاع

برنامج الغذاء العالمي والحكومة اليابانية توقعان اتفاقية لصالح الأسر الفقيرة بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، إن وزارة التنمية الاجتماعية تسعى مع كافة الشركاء العرب والدوليين لحثهم على المساهمة بسد الفجوة المالية التي يعاني منها برنامج الغذاء العالمي نتيجة تراجع التمويل لصالح البرنامج اضافة لنشوب العديد من الأزمات الاقتصادية في المنطقة، مما قلص حجم مساعدات البرنامج لصالح فقراء فلسطين."

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية بين البرنامج الغذاء العالمي ممثلاً بمديره الاقليمي سامر عبد الجابر والحكومة اليابانية ممثلة بسفير الياباني في فلسطين يويتشي ناكاشيما ذلك في إطار الشراكة بين وزارة التنمية والحكومة اليابانية وتحت رعاية مجدلاني والتي جرت اليوم في مقر الوزارة في رام الله.

وتقضي الاتفاقية إلى تقديم الحكومة اليابانية مساعدة مالية بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي لدعم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في فلسطين لتوفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة وتحقيق الأمن الغذائي لها.

وتابع الوزير "نتطلع إلى المزيد من التعاون والدعم من الحكومة اليابانية، وخاصة برفع مساهمة اليابان في دعم برنامج الغذاء العالمي، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمزيد من الاسر الفلسطينية التي التي تعاني من انعدام في الأمن الغذائي نتيجة لارتفاع نسبة الأسر بسبب العدوان على قطاع غزة وغيرها من تداعيات العالمية".

وشكر وزير التنمية الحكومة اليابانية وشعب اليابان الصديق الداعم لدولة فلسطين في كافة المجالات، على الدور الكبير ودعمها المتواصل لبرنامج الغذاء العالمي ، الأمر الذي يعزز من صمود المواطن الفلسطيني حيث تجاوزت قيمة الدعم المقدم للبرنامج منذ العام 2006 50 مليون دولار أمريكي.

وأكد الوزير على أهمية الدعم المقدم من الحكومة اليابانية والذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية  حيث يعاني مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة وهم بحاجة ماسة لكل أشكال الدعم والمساندة بما في ذلك مساعدات برنامج الاغذية العالمي، وان هذا النوع من المساعدات تُمثّل تدخلاً ضرورياً ومُهمّاً للعائلات الفلسطينية الفقيرة، والفئات المهمشة في المناطق النائية التي ترزح تحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الناجمة عن الاحتلال وإجراءاته التعسفية بما فيها منع الحركة والتنقل والاعتداءات اليومية على الأرض والموارد الفلسطينية، والسيطرة على المعابر.

 بدوره قال السفير الياباني يويتشي ناكاشيما " ستواصل الحكومة اليابانية دعم الحكومة الفلسطينية وبرنامج الغذاء العالمي لتخفيف من تداعيات العدوان على قطاع غزة التي أثرت على الأمن الغذائي للعائلات الفلسطينية في القطاع مؤكداً ان حكومة شعبه تدعم جهود الحكومة الفلسطينية نحو البقاء واقامة دولة فلسطين والعيش بسلام مع الجوار".

مدير برنامج الغذاء العالمي سامر عبد الجابر شكر الحكومة اليابانية على مواصلة دعمها الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفلسطنية مؤكداً ان هذا الدعم يأتي في وقت حساس حيث يواجه البرنامج شح في الدعم المقدم له.

وأوضح عبد الجابر أن استمرار المساعدات أمر بالغ الأهمية مشيداً بدور وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في حشد الدعم من قبل الشركاء بما يصب في تحقيق هدف البرنامج.







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