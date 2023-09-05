عربي

السفير السعودي لدى إيران يبدأ مهام عمله

السفير السعودي لدى إيران يبدأ مهام عمله
السفير السعودي لدى إيران
رام الله - دنيا الوطن
وصل السفير السعودي لدى إيران، عبد الله العنزي إلى طهران، اليوم الثلاثاء، وذلك لمباشرة مهام عمله.

وقال العنزي في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): "إن توجهيات القيادة الرشيدة تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين".

وأكد أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تمثل خريطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين، وفق منظور استراتيجي يرسخ مبادئ حسن الجوار والتفاهم والحوار البناء الهادف والاحترام ويعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين.

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