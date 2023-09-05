هيئة الأسرى تكشف عن الحالة الصحية للمعتقل ياسر الفحل

وقالت الهيئة في بيان لها، أن محاميها كريم عجوة قام بزيارة الأسير في مستشفى هداسا من اجل الاطلاع على اخر المستجدات على صعيد وضعه الصحي.



وأضافت الهيئة أن المريض أجريت له عملية قسطرة صباح هذا اليوم وهو محتجز في قسم القلب ويعيش حالة صحية مستقرة



ولفتت الهيئة أن من المقرر أن تعقد جلسة تمديد للمعتقل الفحل يوم الخميس القادم في المحكمة العسكرية في (عوفر).

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الحالة الصحية للأسير المريض ياسر الفحل (53عاما ) من بلدة كوبر قضاء محافظة رام الله.