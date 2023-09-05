نتنياهو يوجه دعوة لغانتس من أجل "التوصل لاتفاقات"





وأضاف: "اليوم يتوقع منا غالبية الناس أن نفعل شيئًا من أجل هدف مشترك، يريدون منا أن نتوصل إلى اتفاق، ولكن من أجل التوصل إلى اتفاقات".





وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي موجهاً حديثه لغانتس: "عليك أن تفعل شيئًا واحدًا بسيطًا: ضع جانبًا جميع الشروط المسبقة، وجميع العقبات، وتعال لغرفة التفاوض، ولهذا السبب أدعو فريقكم صباح الغد للجلوس مع فريقنا وسنفعل ما يتوقعه غالبية الشعب الإسرائيلي أن نجلس ونتوصل إلى اتفاقات".



رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فريق بيني غانتس لمحادثات مباشرة من أجل "التوصل إلى اتفاقات".وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "أريد التوجه بالحديث لبيني غانتس، لدينا العديد من الاختلافات، ولكن لدينا أيضًا الكثير من القواسم المشتركة، كلانا يحمل اسم بنيامين، وكلانا قاتل في ساحة المعركة ضد عدو مشترك".