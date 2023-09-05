شؤون فلسطينية

كيف علق اشتية على تصرف المجندات الفظيع والمشين بحق نساء في الخليل؟

كيف علق اشتية على تصرف المجندات الفظيع والمشين بحق نساء في الخليل؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، ارتكاب جنود الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات فظيعة بحق نسائنا في مدينة الخليل، واصفا تلك الانتهاكات بالمشينة، وتعكس مستوى الانحدار الذي وصلت إليه ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد أبناء شعبنا، دون أدنى التفاتة للقوانين والشرائع الدولية.

وقال اشتية تعقيبا على ما كشفت عنه منظمات حقوقية اسرائيلية، وتعرية مجندات في جيش الاحتلال لمواطنات في مدينة الخليل، "إن انتهاك حرمة بيوتنا والمس بنسائنا عمل مستفز، ومشين، وفعل فظيع، لا يمارسه سوى من تجردوا من الأخلاق والقيم الإنسانية".

ودعا اشتية دول العالم إلى إدانة تلك الانتهاكات الفظيعة، وتقديم الجناة للعدالة الدولية.

وأفاد تحقيق إسرائيلي أجرته منظمة "بتسيلم" وصحيفة (هآرتس)، بأن مجندتين إسرائيليتين أجبرتا خمس فلسطينيات على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات في الـ 10 من تموز/يوليو الماضي في الخليل. 

وكشفت صحيفة (هآرتس) تفاصيل الحادثة مشيرة إلى أن مجندتين إسرائيليتين مسلحتين ضمن دورية ومعهما كلبًا مهاجمًا، أجبرتا خمسة سيدات فلسطينيات من عائلة من مدينة الخليل، كل واحدة على حدة، على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات أمامهن.

وبحسب أقوال السيدات، فإن المجندتين هددتا بإطلاق الكلب نحوهن إذا لم يُطِعن الأمر وقع الحادث في 10 تموز/يوليو، عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، بمهمة شارك فيها حوالي 50 جنديًا.

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