رداً على جريمة الخليل.. كتيبة الفجر تُعلن مسؤوليتها عن عملية الأغوار

وقالت المجموعة في بيان مقتضب إنها "تتوعد العدو أن نلحقها بغيرها حتى يذوق مرارة الحسرة والندم ونشفِ صدور حرائرنا العفيفات".

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب الأغوار.





هذا وأصيب مجند إسرائيلي في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في منطقة الأغوار، فيما استشهد المنفذ.





وأفادت (القناة 14) الإسرائيلية، بأن مجنداً من "حرس الحدود" أصيب بعيار ناري في يده خلال تبادل إطلاق نار مع منفذ عملية "أرجمان" قرب الأغوار، فيما تم إطلاق النار على المنفذ.





وفي تفاصيل العملية، ووفق قناة (كان)، فإن فلسطينياً وصل إلى كشك للمستوطنين، وأطلق ثلاث رصاصات من مسدس في الهواء ولاذ بالفرار.



