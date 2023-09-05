شؤون فلسطينية

إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش والحبوب المخدرة لقطاع غزة

إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش والحبوب المخدرة لقطاع غزة
إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش والحبوب المخدرة لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، بغزة، الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش والحبوب المخدرة للقطاع. 

وقالت "إدارة المكافحة"، في تصريح مقتضب، إنه ضمن جهودها الحثيثة في مراقبة المنافذ الحدودية لقطاع غزة، تمكنت من ضبط 24 فرش حشيش، إلى جانب 13 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا" لدى محاولة تهريبها إلى داخل قطاع غزة.

وأوضحت أنها تستكمل إجراءاتها القانونية في القضية، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت.

وشدّدت "المكافحة" على مواصلة جهودها وإجراءاتها المكثفة لمنع تهريب المواد المخدرة إلى القطاع، وتجنيب أبناء شعبنا مخاطرها المهلكة.

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