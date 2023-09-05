دولي

اتصال هاتفي بين بلينكن ونتنياهو

اتصال هاتفي بين بلينكن ونتنياهو
نتنياهو وبلينكن
رام الله - دنيا الوطن
أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ووفق موقع (والا) الإسرائيلي، فإن بلينكن تحدث مع نتنياهو، وبحث معه الوضع في الضفة الغربية، ومحادثات التطبيع مع السعودية والتهديد الإيراني.

وكان الرئيس عباس، تلقى أمس الإثنين، اتصالاً هاتفياً من بلينكن، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد الرئيس عباس، خلال الاتصال، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواتها ومستوطنوها الذين يمارسون الإرهاب، يساهم في تقويض حل الدولتين، ويدمر كل فرص تحقيق السلام، مطالبا الإدارة الأميركية بقبول مسعى دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وإنهاء جميع العقوبات المفروضة على الفلسطينيين بسبب القوانين الأميركية، وبناء علاقات طبيعية بين الإدارة الأميركية ودولة فلسطين، بما يشمل إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس ومكتب لفلسطين في واشنطن، وإعادة برنامج المساعدات المباشرة.

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس عباس ضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع ممارساتها العدوانية والأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقات الموقعة، والتوجه للأفق السياسي.

وأكد الرئيس عباس أن فلسطين ستواصل سعيها على مستوى الأمم المتحدة من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

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