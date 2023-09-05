شؤون فلسطينية

تعليق حماس على عملية إطلاق النار في الأغوار

تعليق حماس على عملية إطلاق النار في الأغوار
من مكان عملية إطلاق النار في الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطيني قرب الأغوار.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "عملية فدائية جديدة ينفذها الشباب الثائر في الضفة الغربية، وهذه المرة في الأغوار المحتلة، رداً على جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وخاصة جريمته ضد النساء الحرائر في الخليل".

وتابع: "شعبنا ومقاومته الباسلة ستواصل ضرباتها ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه، وتدفيعه ثمن جرائمه التي لا تتوقف".

كما قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن عملية الأغوار التي نفذت عصر اليوم انتصار لحرائر القدس والخليل، و"رد طبيعي في سياق دفاع شعبنا عن نفسه وانتقامه لعرضه ولحرمة مقدساته".

وشدد حمادة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن مقاومة شعبنا لا تُكسر، بل تتقدم بخطى واثقة، وثقافة المقاومة حاضرة لدى كل أبناء شعبنا، وستحرق في طريقها كل محتل وكل من يفكر في الاعتداء على القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وبارك الناطق باسم حماس "البنادق الطاهرة التي تشفي صدور أبناء شعبنا، وتحدد بوصلة شعبنا نحو مبادئه وثوابته، وتثأر لدماء الشهداء الطاهرة، وتستعيد مجد الأمة من جديد على قاعدة المقاومة والتحرير".

وأصيب مجند إسرائيلي في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في منطقة الأغوار، فيما تحدث إعلام الاحتلال عن استشهاد المنفذ.

وأفادت (القناة 14) الإسرائيلية، بأن مجنداً من "حرس الحدود" أصيب بعيار ناري في يده خلال تبادل إطلاق نار مع منفذ عملية "أرجمان" قرب الأغوار، فيما تم إطلاق النار على المنفذ.

وفي تفاصيل العملية، ووفق قناة (كان)، فإن فلسطينياً وصل إلى كشك للمستوطنين، وأطلق ثلاث رصاصات من مسدس في الهواء ولاذ بالفرار.

وتابعت: "بعد مطاردته في قرية الزبيدات وقع تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح متوسطة" فيما تم إطلاق النار على المنفذ. 

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