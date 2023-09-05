شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة تنعى الفنان التشكيلي إبراهيم مؤمنه

وزارة الثقافة تنعى الفنان التشكيلي إبراهيم مؤمنه
وزارة الثقافة تنعى الفنان التشكيلي إبراهيم مؤمنه
رام الله - دنيا الوطن
نعت وزارة الثقافة الفنان التشكيلي إبراهيم مؤمنه، نائب رئيس الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين- فرع سوريا، الذي وافته المنية إثر صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز (66 عامًا).

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، "إن الحركة الفنية التشكيلية الفلسطينية والعربية تخسر علمًا من أعلامها الإبداعية، حيث مثّل الراحل بفنّه الحياة الفلسطينية اليومية التي رصدها وجسدها برسوماته ولوحاته التشكيلية التي عبرت عن هموم شعبنا ومعاناته".

وأضاف أبو سيف أن أعمال الراحل تتميز بالانتماء للوطن فلسطين، وأغلبها من المدرسة الواقعية التعبيرية والرمزية.

والفنان التشكيلي الفلسطيني إبراهيم مؤمنه من مواليد مخيم النيرب بحلب عام 1957 لأسرة فلسطينية هاجرت من منطقة ترشيحا في الجليل قضاء عكا والقريبة من الجنوب اللبناني، درس سنواته الأولى في مدارس وكالة الغوث في حلب، ثم درس الفن دراسة أكاديمية في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق. عمل في مجال "البوستر" السياسي المقاوم بداية ثم مخرجًا ومصممًا لأغلفة عديد من الصحف والمجلات الفلسطينية، وبعدها توجه نحو هندسة الديكور المسرحي والتلفزيوني.

كان للراحل ثلاثة معارض فردية، الأول في المركز الثقافي الروسي عام 1987، ومعرضان في مدينة حلب في النادي العربي الفلسطيني والمركز الثقافي العربي.

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