شؤون فلسطينية

رئيس سلطة المياه يلتقي رئيس التعاون الألماني لبحث آفاق التعاون المستقبلي

رئيس سلطة المياه يلتقي رئيس التعاون الألماني لبحث آفاق التعاون المستقبلي
رام الله - دنيا الوطن
التقى الوزير م. مازن غنيم في مكتبه اليوم برئيس التعاون الانمائي الالماني مارتن ماوت والوفد المرافق له بهدف اطلاعه على قطاع المياه الفلسطيني وما يواجهه من تحديات الى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مشاريع المياه والصرف الصحي الممولة من خلال الحكومة الألمانية.

وقد رحب غنيم في بداية اللقاء بالسيد ماوت متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة في فلسطين، وتحقيق تعاون مثمر بين الجانبين من خلال البرامج والمشاريع الحالية المدعومة من قبل الجانب الألماني والخطط والبرامج المستقبلية الرامية الى تحقيق نقلة في هذا القطاع الهام الذي يعد أحد أهم القطاعات الخدماتية
والتطويرية، ويعتبر الرابط ما بين القطاعات المختلفة.

ووضع الوزير غنيم ضيفه بصورة شاملة لما تم تحقيقه في قطاع المياه من إنجازات على الرغم من جميع التحديات التي يقف على رأسها الاحتلال، والخطط والبرامج التي بدأت سلطة المياه العمل بها كإنشاء مرافق المياه على أسس مؤسساتية وإدارية قوية تضمن من خلالها تحسين جودة الخدمة، وتحقيق نقلة في معالجة المياه
العادمة وإعادة استخدامها، الى جانب البدء بمشاريع السدود وعمل الدراسات اللازمة بهذا الصدد.

من جانبه اكد السيد ماوت اهمية الانجازات التي نفذتها سلطة المياه في الضفة وغزة والخطوات الكبيرة الماضية بها في مجال الصرف الصحي الذي بات يشكل الآن موردا مائياً هاما لدى دول العالم، ومؤكدا اهتمام الحكومة الألمانية على دعم خطط وبرامج سلطة المياه التطويرية.

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