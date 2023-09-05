إصابة مجند في عملية إطلاق نار بالأغوار.. واستشهاد المنفذ





وأفادت (القناة 14) الإسرائيلية، بأن مجنداً من "حرس الحدود" أصيب بعيار ناري في يده خلال تبادل إطلاق نار مع منفذ عملية "أرجمان" قرب الأغوار، فيما تم إطلاق النار على المنفذ.





وفي تفاصيل العملية، ووفق قناة (كان)، فإن فلسطينياً وصل إلى كشك للمستوطنين، وأطلق ثلاث رصاصات من مسدس في الهواء ولاذ بالفرار.





وتابعت: "بعد مطاردته في قرية الزبيدات وقع تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح متوسطة فيما تم إطلاق النار على المنفذ.



رام الله - دنيا الوطنأصيب مجند إسرائيلي في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في منطقة الأغوار، فيما تحدث إعلام الاحتلال عن استشهاد المنفذ.