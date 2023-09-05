شاهد: وزارة المالية بغزة تركب بوابات الكترونية ببوابة معبر رفح البري

رام الله - دنيا الوطنقامت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية، بغزة، بتركيب بوابات الكترونية ببوابة معبر رفح البري على الجانب المصري.وقالت الإدارة في تصريح نشرته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، إن مهندسيها تمكنوا من تصميم وبرمجة البوابات الالكترونية بجهود ذاتية، لضبط وتنظيم دخول وخروج المسافرين من بوابة المعبر.وأكدت الإدارة سعيها المتواصل لتحسين البنية التكنولوجية بمرافق الوزارة، وتعزيز التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية بما يساهم في تجويد الخدمات المقدمة للجمهور وتقديمها في أفضل صورة.