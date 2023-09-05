رام الله: نقابة الأطباء تقرر إغلاق الطوارئ بشكل كامل

وأشارت إلى عدم التوجه إلى مديريات الرعاية الصحية الاولية، وعدم التوجه لمبنيي وزارة الصحة في رام الله ونابلس، ووقف وعدم المشاركة بشكل كامل في كافة اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة باستثناء لجنة التحويلات .



ووفق البيان فإنه في حال عدم محاسبة من قام بالتشهير والتهديد للأطباء حسب الاصول القانونية، ابتداء من صباح يوم الأحد الموافق 10.09.2023 عدم التوجه بشكل كامل لجميع مرافق وزارة الصحة بما فيها المستشفيات وعلى الحكومة ووزارة الصحة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المرضى.





و قرر مجلس النقابة أخذ الإجراءات النقابية والقانونية بحق أي طبيب قام بتهديد لأي عضو من منتسبي نقابة الأطباء او الاساءة لهم .



وأهاب بالزميلات والزملاء في القطاعين الخاص والحكومي وكما عهدناكم دائما التواجد بشكل كامل في المستشفيات في المناطق التي تتعرض للاجتياح من قبل الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس نقابة الأطباء إغلاق الطوارئ بشكل كامل وعدم إدخال أي حالات جديدة، ابتداءً من صباح يوم غدٍ الأربعاء.وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه فيما يتعلق بالأقسام فإن الدوام للمناوبين فقط مع متابعة المرضى وعلاجهم.