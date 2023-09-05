فرنسا تبدأ محادثات مع قادة المجلس العسكري في النيجر لسحب قواتها

رام الله - دنيا الوطنبدأت فرنسا اليوم الثلاثاء، محادثات مع قادة المجلس العسكري في النيجر لسحب قواتها، حسب ما ذكرت صحيفة (لوموند).وأكد رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه المجلس العسكري، الإثنين، أن هناك "محادثات جارية" من أجل انسحاب "سريع" للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد.ووفق ما ذكرت وكالة (فرانس برس)، فقد قال علي محمد الأمين زين في مؤتمر صحفي، بأن القوات الفرنسية "هي في وضع غير قانوني".وأضاف: أن المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعا جدا، ما يهمنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أمورا كثيرة، إذا كان ذلك ممكنا"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.