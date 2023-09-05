شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع المالكي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الليبي

تفاصيل اجتماع المالكي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الليبي
جانب من اجتماع وزير الخارجية المالكي مع نظيره الليبي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، القائم بأعمال وزير الخارجية، محمد الحويج، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية من ممارسات اسرائيلية عدوانية عنصرية  ممنهجة ضد شعبنا وأرضنا، مبرزا آخر القرارات التي أصدرتها  حكومة  الإحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الإسرائيلية، واستمرار سياسة مواصلة إقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الإحتلال، إضافة إلى إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم بحق  أبناء  شعبنا في  كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

كما ثمن المالكي خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الإجتماع الوزاري الثالث للحوار السياسي العربي الياباني، ومجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته 160، على الموقف الليبي الرسمي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وما  شاهدناه من موقف حقيقي وحي من الشعب الليبي  دعمنا لحقوق شعبنا المشروعة، ورفض  كافة أشكال  التطبيع مع الإحتلال مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين.

ومن جانبه أكد الوزير الليبي، على الموقف الرسمي والشعبي الليبي الثابت تجاه رفض كافة أشكال التطبيع مع الإحتلال، مؤكدا دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولته المستقلة وفق ما أقرته قرارات الشرعية الدولية.

كما أبدى الوزير الليبي رغبة بلاده بزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين، معتبرا أن بناء إقتصاد قوي هو جزء من بناء دولة فلسطين، وأعرب عن إستعداد بلاده للمساهمة في ذلك من خلال القطاعين العام والخاص، وبدورة أكد الوزير المالكي بستخير كافة الإمكانيات والقدرات  الفلسطينية من أجل  دفع عملية تعزير التعاون الإقتصادي والتنموي بين البلدين.

حضر اللقاء مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب،ومستشار  اول  رزق  الزعانين ومستشار جمانة الغول  والمحلق  ماهر مسعود.

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تفاصيل اجتماع المالكي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الليبي

تفاصيل اجتماع المالكي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الليبي

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