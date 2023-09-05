شؤون فلسطينية

وزارة التنمية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه ما حدث مع النساء في الخليل

وزارة التنمية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه ما حدث مع النساء في الخليل
مقر وزارة التنمية الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وحدة المرأة والنوع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية قيام مجندات في جيش الاحتلال الإسرائيلي العنصري باقتحام مبنى سكني في مدينة الخليل وتهديد عدد من النساء بالكلاب البوليسية وإجبارهن على خلع ملابسهن.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء "ان هذه الممارسات من قبل جيش الاحتلال دليل على العنصرية والتصرفات غير الأخلاقية ومنافية لكل القوانين الدولية."

ولفتت إلى أن ما حدث هو سلوك مشين ومخالف لكل
المباديء الإنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وامتهان لكرامة الإنسان.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده على أرضه ووطنه وفقا لاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية، كما طالبت الجنائية الدولية سرعة البت بتحقيقاتها بجرائم الاحتلال وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائليين.

وتابعت "إن ما حدث مع نساء الخليل يجب أن لا يتكرر ويستدعي التحرك بجدية من قبل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وضع حد لهذا الكيان الهمجي ووقفه عن ممارساته بحفق الشعب الفلسطيني."

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