الرئيس الإسرائيلي يُوجه دعوة لزعماء الائتلاف والمعارضة بشأن التغييرات القضائية





وأضاف في تصريح نقلته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الوضع الحالي "يتطلب روحا قيادية من أجل استغلال هذه الفرصة النادرة ومد اليد من أجل التوصل إلى الاتفاق".



وغَداةَ نشرِ حلِ الوسط حولَ تركيبة لجنةِ اختيارِ القضاة وتليينِ قانونِ "حُجة المعقولية" والذي رفضَهُ الائتلافُ الحكومي، قال هرتسوغ خلالَ زيارةٍ لألنمسا: "كفى مللنا".



ومن جانبهِ أعلن حزب (هناك مستقبل)، برئاسة رئيس المعارضة يائير لبيد، عن قَبولِه لحلِ الوسط إذا شَمِل تجميدَ التشريع لمدة 18 شهراً - بينما سينشرُ حزب "هامحاني هامملاختي" موقفَه مساءَ اليوم في مُؤتمرٍ صُحفي لرئيسِ الحزب، بيني غانتس.



من جانبه، رفض وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين حل الوسط المقترح بشأن التغييرات القضائية بضمنها تركيبة اللجنة لاختيار القضاة، واصفا اياه بحيلة إعلامية.





ويضم هذا الحل أيضا إدخال تعديلات على القانون لتقليص حجة المعقولية.





كما أكد الوزير يتسحاق فاسيرْلاوْف من حزب (عوتسما يهوديت)، أن نواب الحزب يعارضون أي حل وسط قد يفرغ على حد تعبيره التشريعات القضائية من محتواها.



رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، زعماءَ الائتلاف والمعارضة، إلى التوصلِ إلى تفاهماتٍ بشأن خطة التغييراتِ القضائية.