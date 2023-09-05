وزارة الثقافة تُعلن إطلاق فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب





وفضلاً عن دور النشر، يستضيف المعرض أربعة أجنحة رسمية لأربع دول عربية، هي: الأردن، والكويت، والمغرب، وعمان.



كما سيضم أجنحة لعدد من المؤسسات الحكومية والمراكز والتجمعات الأهلية وفضاءات ثقافية متنوعة.



وبين أبو سيف، أن قاعة الندوات والفعاليات تحمل اسم الراحلة سلمى الخضراء الجيوسي، كما تحمل زاوية توقيع الكتب اسم الشاعر الراحل زكريا محمد، واستحدثنا هذا العام ممشى للفن، وهو زاوية يُفتتح فيها يوميا معرض لفنان أو فنانة تشكيلية، إضافة إلى زاوية الطفل والمسرح.



رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الثقافة، عاطف أبو سيف، اليوم الثلاثاء، إطلاق فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب الثالث عشر يوم الخميس القادم، برعاية الرئيس محمود عباس، على أرض المكتبة الوطنية في بلدة سردا شمال رام الله.وقال أبو سيف في تصريح صحفي: سيقوم رئيس الوزراء محمد اشتية بافتتاح المعرض الساعة 11 صباحاً.وأضاف، شارك معنا هذا العام 390 دار نشر وتوكيل عربية ومحلية من الأردن، ومصر، ولبنان، والمغرب، وسوريا، والعراق، والكويت، والإمارات، وتونس، والسعودية، بجانب مشاركات وتوكيلات من دول أجنبية مثل تركيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا.ويضم المعرض أكثر من 61 ألف عنوان ضمن مساحة كلية تجاوزت 6500 متر، وتُعتبر هذه الدورة الأكبر والأضخم في تاريخ دورات معرض فلسطين للكتاب.