شؤون فلسطينية

فارس العرب تنفذ ورشة عمل حول "مهارات التفاوض"

فارس العرب تنفذ ورشة عمل حول "مهارات التفاوض"
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
نفذت مؤسسة فارس العرب للتنمية، ورشة عمل حول "مهارات التفاوض"، بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ضمن أنشطة مشروع "النهوض بحقوق المرأة من خلال تنفيذ اتفاقيات المصالحة في فلسطين"، الذي تنفذّه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وذلك في مقر المؤسسة بمدينة غزة.

وافتتحت الورشة ياسمين المصري، منسقة مشاريع في مؤسسة فارس العرب، وقدمت تعريفا بالمؤسسة وبرامجها وأنشطتها، كما وضحت أهداف مشروع "النهوض بحقوق المرأة من خلال تنفيذ اتفاقيات المصالحة في فلسطين"، مؤكدةً على أهمية اكتساب الشباب لمهارات الاتصال والتواصل الفعال ودورها في تعزيز مهارات التفاوض.

 وتحدث ياسين أبوعودة ممثل عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، عن أهمية العمل مع الشباب واستخدام الإجراءات والأدوات والتدريبات من أجل إنهاء الانقسام وإشراك النساء والشباب/ات في عمليات المصالحة، مؤكدا على أهمية الشراكة بين المؤسسات في توحيد الجهود وصولا إلى تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية.

وقدم علي الرزي، مدرب مهارات التفاوض المعتمد من جامعة هارفرد الأمريكية، مفاهيم عامة حول الاتصال والتواصل ومهارات التفاوض وقدرة الشباب على تغيير الواقع من خلال العمل باستراتيجيات التفاوض ودورها المثمر في انتزاع الحقوق، والوصول إلى نقاط عادلة في حل النزاعات.

بدورهم تفاعل المشاركون/ات مع المدرب من خلال مجموعة من الأنشطة الهادفة التي تعزز مفاهيم الاتصال بين الأفراد، ومحاكاة عمليات التفاوض بين الأطراف المختلفة.

يذكر أن مشروع "النهوض بحقوق المرأة من خلال تنفيذ اتفاقيات المصالحة في فلسطين"، الذي  تنفذّه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع شبكة كرامة الإقليمية، ضمن برنامج ينفذ في فلسطين وليبيا وجنوب السودان، وبتمويل من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، يسعى إلى المساهمة في حل النزاعات والحد منها من خلال مشاركة المرأة في طرح أجندتها في السلام والأمن، وتعزيز حقوق الإنسان واحتياجات وأولويات الرجال والنساء في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح تحت الاحتلال، ومشاركة النساء بفعالية في إنهاء الانقسام والوصول إلى المصالحة الوطنية.

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