غزة: نائب بالتشريعي يتفقد مكان الحريق في منطقة جحر الديك





رام الله - دنيا الوطنتفقد عضو لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي، في المجلس التشريعي بغزة، د.سالم سلامة، مكان الحريق في منطقة جحر الديك، ورافقه رئيس بلدية جحر الديك جبر أبو حجير، ورئيس بلدية البريج سابقاً محمود عيسى.واطلع الوفد عن قرب على حجم الحريق، وما ينبعث عنه من دخان وروائح، وأكدوا أن الروائح الناتجة عن الحريق لها أثر بيئي وصحي خطير حال عدم إخماد الحريق وإنهاء هذه الكارثة البيئية.وثمن النائب سلامة الجهود التي تبذلها البلديات والدفاع المدني لإطفاء الحريق، مشدداً على ضرورة تزويد قطاع غزة بالمعدات والمواد اللازمة المخصصة لإطفاء الحرائق في أسرع وقت ممكن.