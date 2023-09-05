الغرفة التجارية بغزة والمجلس التنسيقي يدينان إغلاق معبر كرم أبو سالم





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمدينة غزة وبمشاركة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص.



وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، م. عائد أبو رمضان، عن استنكار الغرفة التجارية والمجلس التنسيقي القرار الأخير الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي، لافتاً إلى أن هذا الإغلاق يشكل تصعيدًا جديدًا في سياسة الحصار الاقتصادي الذي يفرض على قطاع غزة لأكثر من 18 عامًا ويزيد من معاناة أهالي القطاع.



وأكد أبو رمضان على أن قرار الإغلاق يمثل تصعيدًا غير مبرر وسيئ الآثار على اقتصاد القطاع ومعيشة أهله وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة وسيؤثر سلباً على القطاعات الصناعية والزراعية والعمالية، ويهدد بتوقف العديد من المنشآت الصناعية والزراعية عن العمل، مما سيترتب عنه فقدان فرص العمل للعديد من العاملين وزيادة معدلات البطالة والفقر المرتفعة بالفعل في القطاع.



وأشار أبو رمضان إلى أن إغلاق معبر كرم أبو سالم يعتبر إجراءً جائراً وعقاباً جماعياً يعاقب به الاحتلال أكثر من 2 مليون نسمة في قطاع غزة، الذي يعاني بالفعل من ظروف استثنائية صعبة، ويتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة المنهك اقتصادياً منذ سنوات، علماً أن سياسة العقاب الجماعي محظورة حسب المادة 33 من اتفاقيات جنيف الرابعة وحسب القانون الإسرائيلي أيضاً.



وطالب أبو رمضان المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بسرعة التدخل الفوري والعاجل لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم ورفع هذه العقوبات الجماعية التي تفاقم معاناة السكان وتقوض فرص النمو الاقتصادي والاستقرار، وضرورة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات التي تمثل نافذة وحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر. والسماح بحرية حركة البضائع والسلع للتخفيف من الضغوط على السكان ودعم استقرار المنطقة.



يشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص قد أعلنا في بيان صحفي مشترك لهما صباح اليوم عن ادانتهما واستنكارهما العميق تجاه قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات.



الجدير بالذكر أن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية قد تسلم أمانة سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص مؤخراً.



رام الله - دنيا الوطنأدانت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري أمام الصادرات.