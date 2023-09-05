"المنظمات الأهلية" تطالب بتحرك دولي جاد وفوري لرفع الحصار الاسرائيلي الجائر عن القطاع

رام الله - دنيا الوطنتستنكر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع تصدير منتجات قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج عبر حاجز كرم أبو سالم التجاري.وتحذر الشبكة من التداعيات الخطيرة لهذا القرار الجائر على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة للقطاعات الانتاجية بما فيها القطاع الزراعي والصناعي، والتي ستسهم في ارتفاع نسب البطالة والفقر.وتشدد الشبكة على أن هذا الاقرار يأتي ضمن سياسة تشديد الحصار وتضييق الخناق على قطاع غزة وتعميق الأزمة الانسانية ويندرج في اطار العقاب الجماعي والذي يجرمه القانون الدولي.وتؤكد الشبكة دعمها لخطوات القطاع الخاص والقطاعات الأخرى في مواجهة هذا القرار الخطير في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي من أجل وقف هذا القرار والعمل الجاد من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع.