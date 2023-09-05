تشييع جثمان الشهيد عايد أبو حرب في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير محافظة طولكرم، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد عايد سميح خالد أبو حرب (21 عاما)، الذي ارتقى فجرا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بمشاركة شعبية جماهيرية ووطنية حاشدة، وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والمطالبة بمحاسبته.وجاب موكب التشييع شوارع المدينة وصولا إلى منزل ذوي الشهيد في مخيم نور شمس، ليلقي والداه وأهله وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل الصلاة عليه في مسجد أبو بكر الصديق وسط المخيم، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالمخيم.وكان الشهيد أبو حرب قد أصيب بعيار ناري في الرأس أطلقه عليه جنود الاحتلال الذين اقتحموا مخيم نور شمس وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، نُقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي الذي أعلن عن ارتقائه شهيدا، كما أصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، وتم تحويله إلى مستشفى ابن سينا في جنين حيث وُصفت حالته بالمستقرة.