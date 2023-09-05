شؤون فلسطينية

طالع: العمل بغزة تنشر رابط تسجيل لتمويل المشاريع الصغيرة

طالع: العمل بغزة تنشر رابط تسجيل لتمويل المشاريع الصغيرة
وزارة العمل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة العمل بغزة، إيهاب الغصين، إطلاق مشروع تمويل ودعم المشاريع الصغيرة متناهية الصغر، بقروض حسنة بالشراكة مع برنامج تمكين للإقراض والتنمية.

وقال الغصين في تصريح لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، إن المشروع سيقوم بتمويل مئات المشاريع الصغيرة بحيث تصل القروض المقدمة إلى مبلغ 15 ألف شيكل، وتستهدف المستفيدين من عمر 18 إلى 45 عاماً، من كل فئات المجتمع نساء ورجال.

وأكد أن المشروع ذو تسهيلات كبيرة، فليس هناك أي رسوم تسجيل للمشروع أو أي أرباح على القروض المقدمة فهي حسنة بشكل بحت.

وأوضح أن مدة التسهيل والسماح للمسجلين ستكون من ثلاثة إلى ستة أشهر حسب المشروع والقسط الشهري، الذي لن يزيد عن 400 شيكل بعد فترة السماح والتسديد المقرة خلال ثلاثة سنوات 36 شهراً.

وأشار الغصين إلى أن الأولوية في المشروع لمن تتوافق تخصصاتهم المهنية أو الحرفية أو الأكاديمية مع مشاريعهم المقدمة بحيث تكون جادة بإيجاد وتوفير دخل ثابت.

ودعا الشباب للتسجيل للمشروع وعدم انتظار فرص التشغيل المؤقت، مشيراً إلى أن المشروع فرصة قوية على الرغم من التحديات.

وقال إن وزارة العمل ستساند كل من يستفيد من المشروع وتوجههم بطريقة صحيحة لإنجاح مشاريعهم، كما كان في تجربة مشروع "جذور" الذي وفر دخل لأصحابه ووفر فرص عمل أخرى.

ولفت الغصين إلى وجود إجراءات إدارية ومالية للمشروع كتوفير كفلاء، بالتعاون والشراكة مع برنامج تمكين للإقراض والتنمية، حسب اتفاقيات مع بنك الإنتاج والبنك والوطني الإسلامي والبريد.

وقال إن المشروع مستمر وفي مرحلتة الأولى يستهدف مئات المشاريع، حيث تم اليوم إطلاق رابط التسجيل له عبر وزارة العمل، وقد تصل المشاريع المسجلة لنحو 1000 مشروع.

وأكد جاهزية اللجان المختصة بتلقي المشاريع في وزارة العمل، لدراستها بشكل مباشر فور تلقيها، مشيراً إلى أن الأولوية في ذلك لمن يسجل أولاً.

كما أكد أن دور وزارة العمل لا يقف على إعطاء القرض بل تقوم بدراسة المشروع من بداياته وتوفير احتياجاته بحيث يتم الاستمرار به حتى التأكد من نجاحه، وتمكنه من توفير دخل للمستفيد منه، وتوسعته ليتمكن من توفير فرص عمل لآخرين.


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