تنفيذاً لقرار أمس.. الاحتلال يُعيد شاحنات تصدير محملة بالبضائع إلى القطاع
أعادت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء، عدداً من الشاحنات المحملة بالبضائع والتي كان من المقرر أن يتم تصديرها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، عبر معبر كرم أبو سالم.
وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، وقف تصدير البضائع من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر، بزعم ضبط مواد متفجرة في شحنة ملابس.
وزعم جيش الاحتلال، إحباط تهريب مواد متفجرة من القطاع ضمن شحنة ملابس من خلال معبر كرم أبو سالم الواقع إلى الجنوب من القطاع.
بدورها، قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، إن الجانب الإسرائيلي أبلغها بقرار الحكومة الإسرائيلية وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر كرم أبو سالم ابتداءً من يوم الثلاثاء 05/09/2023 و حتى اشعار آخر.
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