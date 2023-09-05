تنفيذاً لقرار أمس.. الاحتلال يُعيد شاحنات تصدير محملة بالبضائع إلى القطاع

وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، وقف تصدير البضائع من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر، بزعم ضبط مواد متفجرة في شحنة ملابس.





وزعم جيش الاحتلال، إحباط تهريب مواد متفجرة من القطاع ضمن شحنة ملابس من خلال معبر كرم أبو سالم الواقع إلى الجنوب من القطاع.



